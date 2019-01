Internationale Gemeinschaft unterstützt Venezuela.

Hier einige der Unterstützer:

Erklärung der Kommunistischen Partei Kubas: „Venezuela ist nicht allein“ tinyurl.com/y7crzn9y/

Die Mitgliedsländer des bolivarischen Bündnisses für die Völker Amerikas (ALBA-TCP) unterstützten und akzeptierten Maduro angesichts der von den Vereinigten Staaten befürworteten Putschdrohungen als legitimen Präsidenten Venezuelas. In einer Erklärung bekräftigten sie erneut, dass sie auf multilateraler und bilateraler Ebene nur als Vertreter Venezuelas anerkannte diplomatische Vertreter anerkennen, die von der von Präsident Maduro angeführten Exekutivmacht ernannt werden, und keine angebliche Übergangsregierung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gegenüber Maduro seine anhaltende Unterstützung zum Ausdruck gebracht und „betont, dass zerstörerische Einmischung von außen eine schwerwiegende Verletzung der Grundnormen des Völkerrechts sind.“

Die Regierung von Nicaragua hat eine Erklärung zu ihrer Unterstützung veröffentlicht: „In ALBA vereint, sind wir alle Venezuela. Lateinamerika und die Karibik, die Wiege großer und leuchtender Wesen, verlangen Würde und Größe gegen das Imperium. “

„China unterstützt die Bemühungen der venezolanischen Regierung, die nationale Souveränität, Unabhängigkeit und Stabilität zu wahren“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, auf einer Pressekonferenz. „Wir folgen immer dem Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, wir widersetzen uns der Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Venezuelas und wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft auch diesem Prinzip folgt“, schloss sie.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghasemi, sagte gegenüber Reportern: „Die Islamische Republik Iran unterstützt die Regierung und das venezolanische Volk gegen jegliche Art von Intervention von außen und gegen illegitime und illegale Maßnahmen wie den Versuch, einen Putsch durchzuführen.“

Das syrische Außenministerium drückte seine Solidarität mit Venezuela und mit Maduro aus und verurteilte die Einmischung der USA.

Unterdessen kritisierte die Kommunistische Partei Indiens auch das Eingreifen des Landes und forderte die Völker der Welt auf, sich mit dem venezolanischen Volk solidarisch zu zeigen.

Die Kommunistische Partei Frankreichs unterstützt Venezuela.

Soziale Organisationen wie der Paris Bolivarian Circle unterstützt Venezuela.

Das ALBA-TCP Collective in Frankreich unterstützt Venezuela.

Die paraguayische Guasu-Front unterstützt Venezuela.

Die deutsche Linkspartei bekräftigten ihre anhaltende Unterstützung.

Aufruf zur internationalen Solidarität!

Schluss mit der Umsturzpolitik gegen Venezuela!

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org

