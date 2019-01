Das Herzstück Europas – Wirtschaftsfunktionäre und Außenpolitiker warnen vor Erfolgen EU-kritischer Kräfte bei der EU-Wahl im Mai. (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Mit Blick auf die zunehmende wirtschaftliche Rivalität mit China warnen Wirtschaftsfunktionäre und Außenpolitiker vor einem Erfolg EU-kritischer Kräfte bei der Europawahl im Mai. „Kein einzelnes europäisches Land“ werde in der globalen Konkurrenz „für sich eine große Rolle spielen“ können, urteilt DIHK-Präsident Eric Schweitzer; der EU-Binnenmarkt, das „Herzstück Europas“, sei als ökonomische Basis auch für deutsche Unternehmen unverzichtbar, wolle man sich auf Weltebene gegen Firmen aus der Volksrepublik, aber auch aus den USA behaupten. Sollten EU-kritische „Populisten“ gleich welcher Couleur im Europaparlament größeren Einfluss gewinnen, dann stehe auch „die Zukunft der deutschen Wirtschaft“ auf dem Spiel, wird DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben zitiert. BDI-Präsident Dieter Kempf plädiert dafür, dass sich Wirtschaftsvertreter „hörbar zum offenen Europa“ bekennen. Gleichzeitig fordern deutsche Unternehmen die offene Durchsetzung ihrer Interessen in der EU – ein Hauptgrund für das Erstarken von „Populisten“ in anderen Mitgliedsländern der Union.

