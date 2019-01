Außenminister Maas bereit, Juan Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen Maas behauptet die Nationalversammlung sei die einzige demokratisch legitimierte Vertretung des venezolanischen Volkes

Außenminister Heiko Maas (SPD) am Wochenende in Berlin.

Wenn Nicolas Maduro nicht „umgehend den Weg zu glaubwürdigen Neuwahlen freimacht, sind wir bereit, Juan Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen, damit er diesen politischen Prozess einleitet“, Die Nationalversammlung sei die einzige demokratisch legitimierte Vertretung des venezolanischen Volkes. „Wir werden auch das weitere Vorgehen eng mit den EU-Partnern abstimmen“

Aufruf zur internationalen Solidarität!

Schluss mit der Umsturzpolitik gegen Venezuela!

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org/

