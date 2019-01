Former special rapporteur Alfred de Zayas, UN has told The Independent the US sanctions on the country are illegal – could amount to “crimes against humanity” under international law.- “economic warfare against Venezuela is hurting the economy and killing Venezuelans.“

(Independent)

