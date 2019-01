Aufruf zur Kundgebung Mi, 30.1.2019 um 17 Uhr, vor der US-Botschaft in Berlin! Kuba-Konferenz der LINKEN verabschiedet Resolution zur Solidarität mit Venezuela.

Wir, die Teilnehmer der Kuba-Konferenz der LINKEN, verurteilen den Putschversuch in Venezuela. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Ultimatum zu Neuwahlen in Venezuela zurückzunehmen, ihre Beteiligung an dieser Regime-Change-Politik zu beenden und zu den Regeln des Völkerrechts zurückzukehren. Venezuelas gewählter Präsident heißt Nicolás Maduro! Er ist durch das Volk legitimiert, dieses Amt auszuüben! Wir fordern von den USA, ihren Verbündeten und – hier vom Veranstaltungsort der Konferenz aus – insbesondere von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Respektierung des gewählten Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Regierung. Niemand hat das Recht, per Ultimatum Neuwahlen in Venezuela zu erzwingen oder eine nicht legitimierte Person als Staatspräsidenten Venezuelas anzuerkennen. Wir verurteilen jegliche Form der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bolivarischen Republik Venezuela! Wir warnen vor einer Eskalation der Gewalt und vor einer Invasion der USA und ihrer Verbündeten in Venezuela, die zu einem Krieg auf dem Kontinent führen kann. Venezuela braucht Frieden, Venezuela braucht Initiativen der Deeskalation und des Dialogs!

