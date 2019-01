Machtkampf in Venezuela: USA greifen nach Maduros Finanzquellen 

Inzwischen ist die Katze aus dem Sack: es geht – mal wieder – um Öl, und zwar um viel Öl. Venezuela besitzt die größten Erdölvorräte der Welt (siehe hier), und dies direkt vor der Tür der USA (die sich sozusagen „ihre“ Tankstelle wieder einverleiben möchten). Herr Maaz hat – ebenfalls mal wieder – nichts Besseres zu tun, als sich (durch die schnelle Anerkennung des von den USA unterstützten Putschisten Guaidó) an die Seite der potentiellen Ausplünderer Venezuelas zu stellen.



Im Machtkampf in Venezuela haben die USA sich früh auf die Seite von Maduros Herausforderer Guaidó gestellt. Nun wollen sie ihm Einnahmen aus der Ölindustrie zuleiten. Die Bundesregierung erwägt Guaidós Anerkennung.



