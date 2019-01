Die Leningrader Tragödie – Ende der Belagerung von Leningrad vor 75 Jahren (Sputniknews)

Natalia Pavlova, 26.01.2019

Am 27 Januar 1944 wurde die Blockade Leningrads endgültig aufgehoben. In einer Diskussion am runden Tisch in Moskau besprachen Historiker, wie man die Erinnerung an die große Heldentat der Leningrader bewahren und den Versuchen widerstehen kann, die Geschichte umzuschreiben.

Die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht 1941 war eine der dunkelsten Seiten der Geschichte. Die Befreiung der Stadt ist ein wichtiges Datum für die Völker Russlands und die Weltgemeinschaft, weil in der belagerten Stadt Vertreter vieler Nationen ums Leben gekommen waren. 99.500 Blockade-Veteranen, die in St. Petersburg und in anderen Ländern der Welt leben, erhielten das Erinnerungsabzeichen „Zum 75. Jahrestag der vollständigen Befreiung Leningrads von der faschistischen Blockade“.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190126323721422-leningrader-blockade-vor-75-jahren/

„Leningrad 1941–1945“: Bestialischstes Kriegsverbrechen und heroischster Widerstand

Erinnerung an schreckliche Tage: Durchbruch der Leningrader Blockade vor 75 Jahren

