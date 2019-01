„Der Westen. Ein Abgesang“: Läutet Trump das Ende der westlichen Welt ein?

Alexander Boos, 26.01.2019

Der Wertverlust des US-Dollars, Wirtschaftskrisen westlicher Industriestaaten, der überdehnte Militärapparat der USA und Symptome wie der „Brexit“ machen deutlich: Die westliche Welt steckt in der Krise. Im Buch „Der Westen. Ein Abgesang“ versucht Helmut Böttiger diese nachzuzeichnen. Im Sputnik-Gespräch sagt er, wie Russland und China reagieren.

Bücher über den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Abstieg des Westens wurden schon viele geschrieben. Darunter das weltbekannte „Der Untergang des Abendlandes“ aus dem Jahre 1918 von Kulturwissenschaftler Oswald Spengler oder auch Arnold J. Toynbees „Der Gang der Weltgeschichte“, das der britische Geschichtsphilosoph zwischen 1934 und 1961 erarbeitet hatte. Dazu zählt auch das Werk „Tragedy and Hope“ (dt: „Tragödie und Hoffnung“) des US-Politologen Carroll Quigley von 1966. Als neueres Werk kann „Der schleichende Niedergang des Westens“ (2010) von Reinhard Rode, einem Experten für internationale Beziehungen, genannt werden.

https://de.sputniknews.com/politik/20190126323715730-trump-gefahr-fuer-westliches-wertesystem/

