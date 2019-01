Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ zu Leningrad-Blockade empört russische Politiker (Sputniknews)

Es ist ein Skandal: Nachdem, was die deutsche Wehrmacht den Menschen in Leningrad angetan hatte, erdreistet sich die Süddeutsche Zeitung, Russland vorzuschreiben, wie es der deutschen völkermordenden Blockade Leningrads zu gedenken hat! (dp)

26.01.2019

„Moskau missbraucht das Gedenken an Leningrad“ – so titelte die „Süddeutsche Zeitung“ am Donnerstag. Die Autorin nimmt Anstoß daran, dass Russland den 75. Jahrestag des Endes der Leningrad-Blockade mit einer Parade feiert und wirft Moskau vor, den Hungertod von Millionen Menschen zu verharmlosen. Russische Politiker reagieren empört.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190126323723524-sz-artikel-leningrad-blockade-empoerung/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge