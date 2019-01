»Unsere Redaktion arbeitet selbständig« Neue Angriffe gegen den Infokanal RT Deutsch. Der bewirbt sich gerade um eine TV-Sendelizenz. Ein Gespräch mit Iwan Rodionow (junge Welt)

Iwan Rodionow ist seit November 2014 Chefredakteur des russischen Nachrichtenkanals RT Deutsch (deutsch.rt.com)

hier zum Interview mit Stefan Huth:

https://www.jungewelt.de/artikel/347769.unsere-redaktion-arbeitet-selbst%C3%A4ndig.html

