Über die verschwiegene Abhängigkeit Europas von den USA (Sputniknews)

Tilo Gräser, 22.1.2019

Was die Bankenrettung 2008 tatsächlich bedeutet und warum die deutsche Wirtschaft in einem historisch blamablen Zustand ist, erklärt der Wirtschafts-Historiker Adam Tooze in einem Interview mit einem Schweizer Magazin. Er bestätigt dabei auch Karl Marx und sagt, warum Linke in den USA für die Herrschenden ungefährlich sind.

Über die einseitige Abhängigkeit Europas von den USA staunt der britische Wirtschafts-Historiker Adam Tooze. Das sagte er in einem Interview mit dem Schweizer Magazin „NZZ Geschichte“ und fügte hinzu, dass ihn ebenso „die Tatsache, wie radikal unterbelichtet das ist“, erstaune. „Hier besteht eine Abhängigkeit, die die historische Bedeutung der Marschallplan-Ära hat.“

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20181025322752762-finanzkrise-fed-rating-agenturen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge