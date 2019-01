Organisation der amerikanischen Staaten (OAS) – Position zu Venezuela – 18 vs 16 gegen die Anerkennung des „Interimspräsidenten“ Guaidó

https://www.nodal.am/2019/01/mike-pompeo-secretario-de-estado-de-eeuu-y-luis-almagro-no-consiguen-que-la-oea-reconozca-a-guaido-como-presidente-de-venezuela/

Eine Gruppe von 16 Ländern der 34 OAS-Mitgliedstaaten billigte eine von Argentinien vorgelegte Erklärung, in der sie dem „Interimspräsidenten“ Venezuelas, Juan Guaidó, dem Oppositionsführer, der eine provisorische Regierung vorbereitete, seine „volle Unterstützung“ entgegenbrachte um das Regime von Nicolás Maduro zu ersetzen, das dank der Unterstützung der Armee an die Macht geklettert ist“.

Das internationale Signal zugunsten des „Interimspräsidenten“ Venezuelas Guaidó aus 16 Delegationen – Argentinien, Bahamas, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, die Vereinigten Staaten, Honduras, Guatemala, Haiti, Panama, Paraguay, Peru und die Dominikanische Republik –

Wieder zeigte sich der Riss, der sich durch die Region zieht, wo PräsidentMaduro immer noch von einer Handvoll Ländern unterstützt wird.

Mexiko und Uruguay haben sich von der Lima und der Mercosur Gruppe getrennt, indem sie sich dazu entschieden haben, „neue Verhandlungen“ zu fordern, ohne Guaidó anzuerkennen oder Maduro. zu delegitimieren .

Vor zwei Wochen wurde eine Resolution des Ständigen Rates der Organisation der amerikanischen Staaten (OAS) in der Präsident Maduro als legitimer Präsidenten ablehnt wurde, von 19 Ländern der 34 Mitgliedstaaten gebilligt.

Jetzt haben sich die Regierungen von Guyana, St. Lucia und Jamaika dazu entschieden, sich der Erklärung der argentinischen Botschafterin Paula Bertol zu entziehen. Andere Länder bekräftigten ihre Unterstützung für Präsident Maduro (unter anderem El Salvador, St. Vincent & die Grenadinen oder Suriname) oder entschieden sich für einen neuen Aufruf zum Dialog (Antigua und Barbuda) oder um die Bemühungen um eine Lösung der Krise „fest“ zu unterstützen (Guyana).

