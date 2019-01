Walerija Filippowa, 25.01.2019

Allein die Idee eines US-Austritts aus der Nato hat dem amerikanischen Establishment einen panischen Schrecken eingejagt. Ob Trump den Rückzug aus der Allianz wirklich erwägt oder nicht, die Antwort blieb nicht aus: Der Kongress versucht jetzt, einen möglichen Nato-Ausstieg gesetzlich zu verhindern. All das ist aber einfach „viel Lärm um nichts“.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190125323711716-usa-nato-ausstieg-kommentar/

