Nach der heftigen Konfrontation zwischen der Regierung und der Opposition in Venezuela zeigt sich Staatschef Nicolás Maduro bereit, mit der Opposition in Verhandlungen zu treten. Das berichtete die Agentur dpa am Freitag.

weiter hier

https://de.sputniknews.com/politik/20190125323709574-maduro-opposition-dialog/

