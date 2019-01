Erklärung von Bernie Sanders zu Venezuela: Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und aufhören Regimechange und Putsche zu unterstützen, so wie in Chile, Guatemala, Brasilien und der Dominikanischen Republik.

24. Januar 2019

WASHINGTON, Jan. 24 – Sen. Bernie Sanders gab folgende Erklärung zur politischen Situation in Venezuela ab:

„Die Maduro-Regierung in Venezuela hat gewaltsam gegen die venezolanische Zivilgesellschaft vorgegangen, die Verfassung durch die Auflösung der Nationalversammlung verletzt und wurde letztes Jahr in einer viel betrügerischeren Wahl wiedergewählt. Millionen wandern.

„Die USA sollten die Rechtsstaatlichkeit unterstützen, Wahlen und Selbstbestimmung für das venezolanische Volk treffen. Wir müssen die Anwendung von Gewalt gegen unbewaffnete Demonstranten und die Unterdrückung von Dissens verurteilen.

Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und aufhören Regimechange und Putsche zu unterstützen, so wie in Chile, Guatemala, Brasilien und der Dominikanischen Republik.

Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte von unangemessenen Eingriffen in lateinamerikanische Länder hinterlassen und wir sollten die Geschichte nicht wiederholen.“

