The new leader of the National Assembly, Juan Guaidó, declared himself the acting president of Venezuela during street protests Wednesday. The move could mark a turning point in the political and economic crisis.

https://global.ilmanifesto.it/venezuelan-opposition-crowns-interim-president-blessed-by-trump/

