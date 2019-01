„Die Soldaten der Heimat akzeptieren keinen Präsidenten, der durch obskure Interessen durchgesetzt oder selbst proklamiert wird“, sagte Padrino Lopez auf seinem Twitter-Account und fügte hinzu, dass die Streitkräfte die venezolanische Verfassung und nationale Souveränität verteidigen werden.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/amerika/83010-venezolanische-armee-halt-an-maduro-fest/

