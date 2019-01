Spaniens Linkenformation, Izquierda Unida (IU), erklärt ihre Ablehnung des „Staatsstreichs“ in Venezuela durch den Oppositionspolitiker Juan Guaidó.

Die spanische Linkenformation, Izquierda Unida (IU), erklärte ihre Ablehnung eines „Staatsstreichs“ in Venezuela durch den Oppositionsabgeordneten Juan Guaidó.

„Wir lehnen wir den Putsch von Juan Guaidó in Venezuela ab, der vom unter dem Schutz der Vereinigten Staaten angeführt wird“, erklärt die Organisation in einer kurzen Erklärung.

Die kommunistische Formation übermittelt ihre Unterstützung „an das venezolanische Volk und die rechtmäßige Regierung von Nicolás Maduro“.

Der Chef der IU, Alberto Garzón, wies seinerseits direkt auf die USA hin.

„Ein Mann bezeichnet sich selbst als Präsident von Venezuela, und nach 30 Minuten wird das offizielle Kommuniqué der Vereinigten Staaten veröffentlicht, das den Staatsstreich unterstützt.“

Andererseits haben die politischen Parteien, die im politischen Spektrum der Rechte in Spanien (die Konservativen der Volkspartei und die Liberalen der Bürger) am Donnerstag, den spanischen Premierminister Pedro Sánchez gebeten, Madrid als Träger der Nationalversammlung anzuerkennen von Venezuela der Oppositionsabgeordnete Juan Guaidó als Interimspräsident des Landes.

Der Präsident von Ciudadanos, Albert Rivera, veröffentlichte auch einen Tweet, in dem er Sánchez um Anerkennung von Guadió bat.

„Ich bitte die spanische Regierung, Guaidó als Präsidenten Venezuelas anzuerkennen, wie es die Vereinigten Staaten und Kanada getan haben, damit ein demokratischer Übergang geschaffen wird, der den Venezolanern Freiheit und Stimme gibt“, schrieb er.

Andererseits sagte der spanische Außenminister, Josep Borrell, dass es zwar keinen gemeinsamen Standpunkt in der Europäischen Union gibt, Madrid jedoch nicht zur möglichen Anerkennung des Chefs der Nationalversammlung Venezuelas, des Oppositionsabgeordneten Juan Guaidó, erklären werde als Interimspräsident des Landes.

„Man kann keine heißen Entscheidungen treffen, ohne gut informiert zu sein“, sagte Borrell während seiner Teilnahme an einer Debatte mit seinem portugiesischen Amtskollegen Augusto Santos Silva, der ebenfalls dafür plädierte, die Position von Lissabon nicht voranzutreiben.

Im Moment wurde Juan Guaidó von Ländern wie den USA, Kanada, Kolumbien, Brasilien, Paraguay, Argentinien, Chile, Ecuador und Peru als Präsident anerkannt.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge