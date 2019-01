Putschversuch in Venezuela: Kuba unterstützt den „konstitutionellen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro

Putschversuch in Venezuela – Laufende Updates

Die kubanische Regierung unterstützt den „konstitutionellen Präsidenten“ Venezuelas, Nicolás Maduro, vor dem Hintergrund des „Putschversuches“ gegen ihn, sagte der Außenminister Kubas Bruno Rodríguez.

„Wir stehen in fester Unterstützung und Solidarität mit Kubas und dem konstitutionellen Präsidenten (von Venezuela) Nicolás Maduro vor dem Hintergrund des Putschversuch“, schrieb der kubanische Außenminister in seinem Bericht auf Twitter.

Am 23. Januar wurde die Opposition Juan Guaidó als verantwortlicher Präsident für Venezuela vereidigt, im Rahmen einer Reihe von Demonstrationen von regierungs- und oppositionellen Persönlichkeiten in mehreren Städten des Landes.

