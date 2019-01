Die ehemalige Staatspräsidentin von Argentinien Cristina Kirchner und ihre Partei der FPV-PJ-Block, lehnen Guaidó als Interimspräsident Venezuelas öffentlich ab

Der FPV-PJ-Block lehnt den Putschversuch in Venezuela ab. Um das Recht des gesamten venezolanischen Volkes geltend zu machen, drängen wir auf eine Lösung, die auf Dialog und Frieden basiert und gewaltfrei ist.

