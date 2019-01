Brief eines Genossen aus Venezuela

Vielen Dank für eure konsequente Solidarität mit dem Kampf der venezolanischen Arbeiterklasse und mit der Kommunistischen Partei Venezuela.

Alles bisher gesagte, bestätigt sich.

Wie du in der Anlage siehst, rief der US Vizepräsident Pence am 23.Januar zu einem Putsch auf. Der nicht gewählte illegale Interims-Präsident vereidigt sich selbst. Venezuela, bricht die diplomatischen Beziehungen mit den USA ab.

Die US-Regierung antwortet, dass sie diese Entscheidung nicht anerkennen und ihr diplomatisches Personal in Caracas lassen wird, mit Anerkennung der neuen de facto Regierung.

Das politische Bild ist äußerst komplex und diffus. Die Zusammensetzung der gegnerischen Kräfte kommt voran, sie sind in die Offensive gegangen. Unsicherheit herrscht vor. Die Voraussetzungen für einen beschleunigten Prozess des Abrutschens und der Umlagerung von Kräften werden auch auf militärischer Ebene geschaffen. Die interventionistische Entscheidung von Trump und der Regierungen der Lima-Gruppe, Guaidó als Präsident von Venezuela anzuerkennen, die von der KPV verurteilt wird, soll den Druck auf die Regierung und die Streitkräfte verstärken und einen Bruch erzeugen. Der Angriff auf die “Kommunisten” und die Kommuistische Partei wird offen von Führern der faschistischen Opposition ausgesprochen.

Maduros Rede weist auf eine Vorgehensweise des Widerstands hin, aber es gibt Schwächen und wenig Handlungsspielraum. Wir wissen nicht, welche Art von Gesprächen und welche Vereinbarungen zwischen Regierungs- und Oppositionskreisen versucht werden.

In diesen Stunden wird der Verlauf der Ereignisse markiert und erfordert Mindestmaßnahmen, um die kommunistischen Kader zu schützen und die Partei in Kampfbereitschaft zu halten. Die Eventualität eines militärischen Einreifens der USA, zusammen mit Kolumbien und Brasil oder ein bürgerkriegsähnlicher Zustand muss einkalkuliert werden.

Wir haben der PSUV und anderen Parteien der Allianz des Patriotischen Pols GPPSB das dringende Treffen dieser Instanz vorgeschlagen.

Das Politbüro der KPV ist im Ausnahmezstand, um die Situation weiter auszuwerten und die Maßnahmen des KPV zu steuern.

Wir sind im ständigen Kontakt mit unseren kommunistischen Schwesterparteien, um sie über die Situation in unserem Land zu informieren.

Lieber K., die nächsten Tage und Wochen könnten schwierig und gefährlich werden.

Die Kommunistische Partei Venezuelas wird kämpferisch und bewusst ihre Entscheidung dieses Moments des Klassenkampfes treffen.

Wenn es euch richtig erscheint, könnte es präventiv gut sein, unter anderem den Solifond des Comitè de Solidaridad Internacional y Paz COSI und andere Initiativen weiter zu aktivieren. Der Kampf wird lange dauern und sicherlich verschiedene Phasen durchlaufen.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Kämpferische Grüsse

