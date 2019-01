Aufgedeckt: Verbindung zwischen BILD und der britischen Geheimoperation „Integrity Initiative“

Siehe auch: Neues aus dem Bild-Kindergarten – Klein Julian in der Trotzphase

Großbritannien führt eine Geheimoperation mit dem Ziel durch, massiv auf Politik und öffentliche Meinung Einfluss zu nehmen. Doch dem deutschen Mainstream ist der Skandal keine Zeile wert. RT-Gastautor Jürgen Cain Külbel schaut hinter die Kulissen.

von Jürgen Cain Külbel, 23.01.2019

Jüngst hat die Hackergruppe cyberguerrilla.org einen Skandal enormer Reichweite aufgedeckt: Die vom britischen Geheimdienst installierte Stiftung Integrity Initiative führt ein Geheimprojekt durch, das zum Ziel hat, europaweit einflussreiche Politiker, Experten, Wissenschaftler, Journalisten und Meinungsmacher als transatlantische Einflussagenten zu rekrutieren, um so Russland und Personen, die sich für eine Entspannung mit Moskau aussprechen, mittels Kampagnen in den Augen der internationalen Öffentlichkeit zu verunglimpfen. Dafür wird in fast jedem europäischen Land eine Zelle aufgebaut. Der strategische Schwerpunkt liegt auf Aktivitäten zur Einflussnahme in Deutschland.

Der Politologe Peter W. Schulze von der Universität Göttingen erklärte dazu gegenüber Sputnik: „Erklärtes Ziel des Projektes ist es, den noch verbliebenen moderat oder pragmatisch eingestellten Russlandexperten in Wissenschaft und Medien – und das sind nicht mehr viele – praktisch den Mund zu verbieten.“

Doch weder der deutsche Rechercheverbund von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung, das Hamburger Netzwerk Recherche, die FAZ, der Spiegel oder die Welt noch das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum, Correctiv, oder BILD verloren auch nur eine Zeile zu diesem Geheimdienstskandal made in UK.

Per viam: Die mediale Unterdrückung dieses Skandals durch den Mainstream spiegelt nicht nur den beklagenswerten Zustand des deutschen Investigativjournalismus wider, sondern auch die skrupellose Unmoral seiner Bestandteile, jener angepassten Mitläufer-Journalisten.

Logischerweise muss das vom britischen Staat, Londons Geheimdiensten, Verteidigungs- und Außenministerium kontrollierte und finanzierte Geheimprojekt, das in europäischen Staaten Daten sammelt, auswertet, analysiert, russlandfreundliche Medienschaffende unter Beobachtung stellt und selbst den politischen Diskurs gegen Russland beeinflusst, nicht nur der Einmischung in innere Angelegenheiten europäischer Länder bezichtigt werden; nein: Es ist ein Spionage- und Diversionsnetzwerk erster Güte.

Schließlich verteilen Londoner Geheimdienstler an jene Agenten, die sich anwerben ließen, britische Steuergelder. Nicht nur das: Den späteren Konsumenten der Propaganda, sprich: den europäischen Lesern, Rundfunkhörern, Fernsehzuschauern, soll vorgegaukelt werden, von seriösen oder unabhängigen Journalisten, Experten, Meinungsmachern, Gutachtern bedient zu werden – obwohl Auftraggeber und Finanziers der Stücke im britischen und NATO-Geheimdienst-Dschungel zu finden sind.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/82942-verbindung-zwischen-bild-und-integrity-initiative/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge