Früherer US-Botschafter in Moskau packt aus: Obama wollte Putin austricksen (russland.news)

Es sei darum gegangen, bessere Bedingungen für einen demokratischen Wechsel“ zu schaffen“. McFaul vergleicht Putin mit Stalin und lässt keinen Zweifel daran, was aus seiner Sicht dafür nötig gewesen wäre: die Entmachtung des ehemaligen KGB-Agenten, der auch während Medwedews Präsidentschaft der starke Mann im Hintergrund blieb. Dieses Eingeständnis ist spektakulär, und McFaul betont ausdrücklich, dass nicht viele in der Obama-Regierung so weit gegangen seien wie er. Und doch war Obamas Russlandpolitik von McFauls Haltung geprägt“, betont Wiegrefe.

„Die Amerikaner schulten Funktionäre der liberalen Opposition oder zahlten Millionenbeträge an zivilgesellschaftliche Organisationen, bei denen auch McFaul einräumt, dass sie politisch nicht neutral sein konnten. Während eines Treffens mit russischen Oppositionellen in Moskau erklärte Obamas Vizepräsident Joe Biden, es wäre besser, Putin würde bei den nächsten Präsidentschaftswahlen nicht antreten“, heißt es in dem Artikel.

„Als die Regierungspartei Einiges Russland bei der Parlamentswahl 2011 erheblich von Manipulationen profitierte – laut McFaul wohl im gleichen Ausmaß wie sonst – beließen es die Amerikaner nicht bei milder Kritik. Außenministerin Hillary Clinton protestierte scharf, was ihr die lebenslange Feindschaft Putins einbrachte. Es war McFaul, der im Weißen Haus die Stellungnahme Clintons abgesegnet hatte“, wie Wiegrefe schreibt.

„Als Putin 2012 die Wahl gewann und erneut in den Kreml einzog, war er überzeugt davon, dass die Regierung Obama ihn weghaben wollte. Spätestens damit gelangte die Reset-Politik an ihr Ende.“

den ganzen Artikel hier lesen:

http://www.russland.news/frueherer-us-botschafter-in-moskau-packt-aus-obama-wollte-putin-austricksen/

