Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela: Informationen zu dem gewalttätigen Ereignis, das am 21. Januar 2019 in Caracas stattfand

Liebe Freunde Venezuelas,

Am Montag, dem 21. Januar 2019, kam es in Caracas zu einem gewalttätigen Zwischenfall, als eine kleine Gruppe der Nationalgarde das Hauptquartier der städtischen Sicherheitsabteilung in der Gemeinde Petare in Caracas angriff. Man muss darauf hingeweisen, dass es sich um eine politische Operation handelt. Ein Akt der Insubordination einer kleinen Gruppeinnerhalb des Militärs und eines rangniedrigeren Offiziers, der – sein Gewissen verkauft und seine Verantwortung verraten hat – Waffen gestohlen und Kameraden in einer militärischen Anlage bedroht hat. Ziel war es, vermeintliche „Militäraufstände“ zu zeigen.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Caracas und das Land in völligem Frieden sind und die Menschen ihre normalen Aktivitäten ausüben. Abgesehen von dem Lärm in den sozialen Netzwerken gab es aufgrund dieses politischen Aktes, bei dem das von der venezolanischen Rechten aufgekaufte Militär und seine internationalen Sponsoren eingesetzt wurden, keine einzige Auswirkung.

Es ist eine Handlung ohne Bedeutung innerhalb des Sicherheitsbereich, die jedoch einen Teil der von den USA konzipierten und finanzierten Aufstandsaktionen darstellt.

Wir nutzen diese Gelegenheit, um die offizielle Erklärung des Ministeriums für Verteidigung zu veröffentlichen.

LINK: https://kurzlink.de/venezuelasoli

