Black & White – Verlieren wir uns immer mehr im Dickicht der kurzlebigen quotengesteuerten Informationen?

Black & White

Schon lange, seit Jahrzehnten, hören wir immer wieder, dass es 5 vor 12 wäre und wir endlich handeln müssten, unsere Erde, die Grundlage unseres Daseins zu retten. Leider sind die 5 Minuten aber schon abgelaufen. Die Zeitenwende hat längst begonnen, unzählige Tier-und Pflanzenarten haben mittlerweile den Planeten verlassen, fruchtbare Erde löst sich auf und die Regenwürmer finden immer weniger Flächen, um uns Menschen Nahrungsgrundlagen zu erschaffen. Viele Menschen glauben daran, dass die Erde ein grenzenloses Wachstum erträgt und man nicht grundlegend etwas an seinem eigenen Lebensstil ändern sollte. Aber warum widersprechen sich dann immer wieder die wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fakten, unsere Menschheit und diesen Planeten am Leben zu erhalten.

Dabei gibt es doch einige Lösungsansätze, und das schon seit vielen Jahrhunderten. Immer wieder beschreiben weise, kluge und empathisch strukturierte Menschen unseren gesellschaftlichen Alltag und die Zunahme vielschichtiger Probleme, bieten dabei aber auch interessante Lösungsvorschläge an. Warum schenken wir diesen Aussagen aber immer weniger Beachtung? Verlieren wir uns immer mehr im Dickicht der kurzlebigen quotengesteuerten Informationen?

Oder bleibt am Ende vielleicht doch noch ein kleiner Hoffnungsschimmer auf die Rückbesinnung der Wurzeln unseres Daseins. Black & White löst sich zunächst von den Farben, da diese viele Menschen von der eigentlichen Newswelt ablenken. Informationen lösen Informationen ab, ergänzen sich zunächst und widersprechen sich kurz darauf wiederum. Unser Wissen verliert dabei immer mehr den Bezug zur Wirklichkeit. Dabei wird das weltweite Informations-Netz auch noch von unterschiedlichen Machtapparaten organisiert und kontrolliert, wobei die unterschiedlichen Interessenspektren immer wieder mit Billionen von Informationen bestückt werden, die am Ende das Wissenskapital zunehmend verschleiern.

Das Lebewesen wird zur elektronischen virtuellen Einheit und verliert dabei seine Lebensberechtigung, wird abgelöst und gerät für sich selbst in Vergessenheit. Black & White versucht nun die unzähligen Graustufen zwischen Schwarz und Weiss zu durchleuchten und ohne wirtschaftliche, politische oder rassistische Vorgaben in offener journalistischer Tradition die unterschiedlichen Themenspektren umzusetzen, indem wir letztlich die ehrlichen Antworten vielleicht durch ehrliche Fragen finden. Dieses ist dann unser News-und Informationsbereich in Schwarz/Weiß.

Wir nennen uns aber auch Black & White, da wir schon immer keine Trennungslinien in unseren Hautfarben oder Herkünften gesehen haben. Wir alle sind Menschen und es gibt etwas auf unserer Welt, was wir als die wirkliche gemeinschaftliche Sprache und friedliche Kommunikationsform sehen – die Musik. Die Musik verbindet uns Menschen, farbenfroh und lenkt uns dabei nicht von unserem wirklichen Dasein ab. Musik ist für uns der Retter der Welt und wird deshalb auch auf unserem Channel farbenfroh dargestellt.

Musik versteht jeder Erdenbürger, egal wo und wie er lebt. Musik kann Frieden erschaffen, Trauer besiegen, Liebe heraufbeschwören und Gleichmut und Feindlichkeiten vertreiben. Darnell Stephen Summers und Michael Schehl, wir kennen uns schon lange, haben viele Bezugspunkte zueinander und hegen dabei unsere Freundschaft. Uns verbindet vor allem aber auch die Musik und dass es auf unserem Planeten vielleicht wieder bunter, friedlicher und natürlicher wird. Wir möchten mit unserem Kanal auch gerade die Musik und Musiker unterstützen, die ihre Leidenschaft mit der Welt teilen wollen und dabei eine unabhängige Plattform nutzen können, die ihre Werke nicht unter rein wirtschaftlichen Aspekten verbreitet, sondern die Reichweite vergrößert und dabei auch hoffentlich die Lebensgrundlagen der jeweiligen Personen sichert.

