21.01.2019

Laut der Zentralen Wahlkommission der Ukraine wurde die rechtsradikale, zum Teil mit Neonazis bemannte „Nationale Bürgerwehr“ als offizieller Wahlbeobachter für die Präsidentschaftswahl am 31. März zugelassen. In Deutschland und anderswo wird geschwiegen, die UN-Mission in der Ukraine schlägt Alarm.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/82801-rechtsradikale-nationale-buergerwehr-wurde-als/

