Protestschreiben an Bundesrat betreffs Zusammenkunft mit dem äusserst umstrittenen neuen Präsidenten von Brasilien

https://tinyurl.com/yah3qkky

Z. Hd. der

BUNDESKANZLEI DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

(Original per Postversand)

Sehr geehrte Damen und Herren

wir bitten höflich um Kenntnisnahme resp Weiterleitung unseres Schreibens (im Anhang)

Mit freundlichen Grüssen

i.A. S.Wanitsch

Mitglied Comité Coordinador ALBASUIZA

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge