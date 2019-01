, 20.01.2019

Der vom US-Präsidenten angekündigte Truppenabzug lässt die meisten Syrer kalt. Für sie steht der Wiederaufbau des Landes im Vordergrund. Dort, wo die US-Truppen stationiert sind, wächst jedoch die Sorge vor einer türkischen Invasion, die einem US-Abzug folgen könnte.

Hier zu Aspekten, die man leider in den Mainstreammedien vergebens sucht: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/82786-marschbefehl-nach-hause-leben-in/

