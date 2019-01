…..more detailed information about the nature of 170 transactions that generated $2.1 trillion in undocumentable transactions (see page 6 of the OIG report). Why would the Army make up such huge phony numbers, as Lindorff and his sources assert? A

https://www.forbes.com/sites/kotlikoff/2019/01/09/holding-u-s-treasuries-beware-uncle-sam-cant-account-for-21-trillion/#6289eb3a7644

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge