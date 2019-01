Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, dass die Rolle des Iran in der Region sehr konstruktiv und positiv sei, was unter den gegenwärtigen Umständen von großer Bedeutung sei.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, antwortete auf eine Frage zum iranischen Raketenprogramm und der Rolle des Iran in der Region das folgende:

„Nun, vor allem in Bezug auf den Iran, wenn ich eine Botschaft an den Iran richten kann. Es ist sehr wichtig, dass der Iran eine konstruktive und positive Einstellung zeigt in Bezug auf die beiden Situationen, in denen wir in der Region sehr dramatisch involviert sind, sei es im Jemen oder in Syrien, und ich glaube, es ist äußerst wichtig, dass der Iran diese konstruktive Rolle spielt.

