Weltuntergangs-Szenarien: Daniel Ellsberg über US-amerikanische Atomkriegspläne

2017 erschien aus der Feder von Daniel Ellsberg ein Buch mit dem Titel »The Doomsday Machine« (»Die Weltuntergangsmaschine«). Daniel Ellsberg? Dieser Name stand bislang für den Herausgeber der so genannten Pentagon-Papiere, die 1971 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurden und einen umfassenden Einblick in die vom US-Imperialismus insgeheim getroffenen Vorbereitungen des Krieges in Vietnam sowie seine Eskalation in den 1960er Jahren boten. weiter hier: https://kpf.die-linke.de/mitteilungen/detail/news/weltuntergangs-szenarien-daniel-ellsberg-ueber-us-amerikanische-atomkriegsplaene/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge