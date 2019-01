Modernisierung der US-Raketenabwehr„Was Trump sich vorstellt, ist Illusion“ (deutschlandfunk.de)

Unter dem etwas irreführenden Titel „Was Trump sich vorstellt, ist Illusion“ veröffentlichte der „Deutschlandfunk“ heute ein Interview mit dem Abrüstungsexperten Dr. Jürgen Altmann, Physiker und Mitbegründer des Forschungsverbundes Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit FONAS. Dieser warnt darin vor einer Rüstungsspirale, die zu unübersehbaren und unbeherrschbaren Atomkriegsgefahren führen würde.

Empfohlen sei zunächst die Langfassung dieses Interviews, die Langfassung dieses Interviews, die hier [als AUDIO] nachgehört werden kann. (In der nachfolgend abgedruckten Kurzfassung des Interviews fehlen leider wesentliche warnende Hinweise von Herrn Altmann). Präsident Trump plant, die US-Raketenabwehr zur modernsten der Welt zu machen. Dafür will er auch Drohnen im Weltall stationieren – teuer, aber technisch möglich, meint Abrüstungsexperte Jürgen Altmann. Vor atomarer Bedrohung könnten die USA sich damit aber nicht schützen, sagte er im Dlf. Jürgen Altmann im Gespräch mit Christiane Knoll

Die Langfassung der Sendung können Sie hier [AUDIO]nachhören. https://www.deutschlandfunk.de/modernisierung-der-us-raketenabwehr-was-trump-sich.676.de.html?dram:article_id=438753

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge