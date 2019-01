The situation in Syria evolves daily and sees two situations very closely linked to each other, with the US withdrawal from Syria and the consequent expansionist ambitions of Erdogan in Syria and the Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) takeover in Idlib that frees the Syrian Arab Army (SAA) and Russian aviation to liberate the de-escalation zone.

read the article here:

https://www.globalresearch.ca/final-steps-in-syrias-successful-struggle-for-peace-and-sovereignty/5665705

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge