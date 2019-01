Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz hält die derzeitige weltpolitische Sicherheitslage für „ungewöhnlich bedrohlich“. Besonders die Situation um den INF-Vertrag hält Wolfgang Ischinger für enorm gefährlich uns sieht speziell Russland als Problem.

https://deutsch.rt.com/international/82654-wolfgang-ischinger-im-vorfeld-sicherheitskonferenz-russland-problembaer/

