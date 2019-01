„RT Deutsch hat nie Geschichten erfunden“  Interview mit RT-Deutsch-Chefredakteur Ivan Rodionov (Heise.de)

Von Markus Kompa 17. Januar 2019

Das Interview mit dem DJV-Vorsitzenden Frank Überall (vgl. „RT Deutsch ist kein journalistisches Informationsmedium“) hat hohe Wellen geschlagen. Den vom DJV erhobenen Vorwürfen, RT Deutsch sei kein journalistisches Informationsmedium und erfinde Geschichten, widerspricht Ivan Rodionov, der Chefredakteur des russischen Auslandssenders, im Telepolis-Interview vehement.

(Das Interview wurde via E-Mail geführt)

Hier: https://www.heise.de/tp/features/RT-Deutsch-hat-nie-Geschichten-erfunden-4278399.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge