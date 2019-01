US-Militär behauptet, in Afrika nur mit einem „leichten Fußabdruck“ präsent zu sein – Dokumente belegen aber ein ausgedehntes Netz von US-Basen (Luftpost, Friedenspolitische Mitteilungen)

Nach einer von Peter E. Teil, einem wissenschaftlichen Berater des AFRICOM, zusammengestellten aktuellen Liste unterhalten die US-Streitkräfte in Afrika insgesamt 34 Basen, die über den gesamten Kontinent verstreut sind; die meisten befinden sich aber im Norden und Westen sowie am Horn von Afrika. In diesen Gebieten gab es in den letzten Jahren auch zahlreiche US-Drohnenangriffe und kleinere Kommandounternehmen. Auch Libyen – ein Staat, in dem nach Aussage des Präsidenten Donald Trump US-Soldaten bisher keine Rolle spielen – ist Schauplatz von Drohnenangriffen und Kommandounternehmen, und auch dort gibt es drei bisher geheim gehaltene US- Vorposten.

„Die vom AFRICOM betriebenen US-Basen in Afrika sichern den Zugang zu strategisch

wichtigen Schlüsselpositionen auf einem Kontinent, der durch riesige Entfernungen und

eine eingeschränkte Infrastruktur charakterisiert ist,“ hat General Thomas Waldhauser, der derzeitige Kommandeur des AFRICOM, Anfang 2018 vor dem Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses erklärt; er machte aber keine Angaben zur Anzahl dieser Basen. „Unser Netz von Basen ermöglicht flexible Militäreinsätze vor Ort und rechtzeitige Reaktionen auf sich entwickelnde Krisen, die Bürger oder Interessen der USA gefährden – ohne den Eindruck zu erwecken, wir wollten Afrika militarisieren.“

weiter hier:

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP00619_140119.pdf?fbclid=IwAR06-qVhLb4-fe2AKO7zADtifaArnCMg_QE85VI5v7kyzeM00WloUbyTl5A

