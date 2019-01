„Die Bundeswehr ist nie allein unterwegs, sondern immer nur in Bündnissen und Koalitionen“

weiter hier:

https://www.presseportal.de/pm/9377/4167821

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge