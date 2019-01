Moskau und Peking machen Westen nervös – Ausblick auf Münchner Sicherheitskonferenz

Tilo Gräser, 16.1.2019

Staats- und Regierungschefs, Minister und Parlamentarier, aber auch Wissenschaftler und selbst Kritiker aus zahlreichen Ländern kommen im Februar wieder nach München zur Sicherheitskonferenz. Was davon zu erwarten ist, zeigt das Januar-/Februar-Heft der Zeitschrift „Internationale Politik“.

Schuld an der zunehmend unsicheren Welt und den „nervösen Zeiten“ sind immer die anderen, ob nun Russland, China oder der Iran. Das ist der Tenor der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Internationale Politik“ (Januar/Februar 2019) zum Thema „Nervöse Zeiten“. Sie entstand in Kooperation mit dem Team der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) unter Vorsitz von Wolfgang Ischinger. Herausgeber ist die „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik“ (DGAP).

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190116323616956-msk-2019-agenda/

