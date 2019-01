Zeitlose politische Kinematographie, bis heute relevant.

Rene Lichtman hat als Überlebender des Holocaust eine einzigartige Perspektive auf Geschichte und Politik und er war Augenzeuge des großen Aufruhrs und Umbruchs,

der seine Generation bestimmt hat.

http://www.coopcafeberlin.de/ex/renelichtman/renelichtman-dt.html

http://www.coopcafeberlin.de/ex/renelichtman/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge