Kolumbien: Weiterer Hauptzeuge im Odebrecht-Skandal tot. Angeblicher Selbstmord mit Zyanid. (amerika21)

Der kolumbianische Generalstaatsanwalt Nestor Humberto Martínez hat am Mittwoch vergangener Woche mitgeteilt, dass der wichtige Zeuge im Korruptionsskandal um das brasilianische Unternehmen Odebrecht, Rafael Merchán, im Dezember Selbstmord mit Zyanid begangen haben soll. Er widersprach damit Spekulationen, Merchán sei ermordet worden. Im November war mit Jorge Pizano ein erster Hauptzeuge tot aufgefunden worden. Die Umstände sind bislang ungeklärt. Auch sein Sohn starb kurze Zeit später an einer Zyanid-Vergiftung.

weiter hier

https://amerika21.de/2019/01/220300/kolumbien-odebrecht-zeuge-zyanid

