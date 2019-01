Springerpresse im Nazijargon gegen russische Medien (sputniknews)

Goebbels wäre begeistert – Springerpresse hetzt mit Nazijargon gegen russische Medien

Andreas Peter, 11.01.2019

Die Bild-Zeitung benutzt wieder Nazi-Sprache, um gegen russische Medien zu hetzen. In einem Artikel wird vom Fernsehsender RT Deutsch als „Feindsender“ geschrieben. Auch andere deutsche Medien haben in dieser Woche gegen aus Deutschland berichtende russische Medien gewettert. Eine abgestimmte Propaganda-Kampagne steht natürlich nicht dahinter.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190111323560575-nazi-bild-propaganda-medien/

