Gelbwesten, Gelbwesten, überall Gelbwesten … RT Deutsch

12.01.2019

Auch an diesem Samstag sind die Gelbwesten auf den Straßen Frankreichs unterwegs. Nicht nur in Paris, sondern in vielen Städten in allen Teilen Frankreichs protestieren sie gegen die Regierung. Twitter-Videos verdeutlichen das ganze Ausmaß der Protestbewegung.

Bei den Berichten über die Proteste der Gelbwesten steht fast immer Paris im Mittelpunkt. Nicht ohne Grund, schließlich sind die Kundgebungen dort in der Regel die größten. Dabei geht allerdings unter, dass praktisch in ganz Frankreich protestiert wird.

Dieser Twitter-Thread von Samstagmittag zeigt neben den Protesten in Paris auch solche in Caen, Rouen, Nîmes, Straßburg, Le Havre, Nizza, Bourdeaux, Toulouse, …

Auch in den kleineren dieser Städte haben sich beeindruckende Demonstrationszüge formiert. Doch erst die Zusammenschau dieser Videos und Bilder vermittelt einen Eindruck vom wirklichen Ausmaß der Proteste in Frankreich.

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/82403-gelbwesten-gelbwesten-uberall-gelbwesten/

