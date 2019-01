Aufstehen: Politischer Jahresauftakt 2019 Fraktion DIE LINKE. im Bundestag lädt ein.

Für EINEN STARKEN SOZIALSTAAT und KONSEQUENTE ABRÜSTUNG!

Mit Sahra Wagenknecht , Dietmar Bartsch, Jan Korte, Sevim Dağdelen , Caren Lay, Gesine Lötzsch, Diether Dehm , Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Kristina Vogt, Oskar Lafontaine , Katja Kipping, Bernd Riexinger, Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftlicher Initiativen.

Musik: Stern Combo Meißen, STEINLANDPIRATEN

+++ Öffentliche Veranstaltung +++ +++ Eintritt frei +++

Location : KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Achso von Berlin https://www.diether-dehm.de/index.php/home/termine/eventdetail/98/-/politischer-jahresauftakt-2019

