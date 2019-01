Venezuelas Präsident Maduro warnt vor Umsturzversuch durch USA

Direkte Worte aus Caracas: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro warnte vor einem Putsch unter der Ägide der USA. Gleichzeitig betonte er die Macht der Zivilgesellschaft und des Militärs, die jedem Umsturzversuch widerstehen würden. Heute wird er zum zweiten Mal vereidigt.

Einen Tag vor Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro vor Umsturzplänen gegen seine sozialistische Regierung gewarnt. „Es soll einen Staatsstreich gegen die verfassungsmäßige Regierung geben, der ich vorstehe – angeordnet von Washington“, sagte er am Mittwoch. „Wir werden nicht die Augen verschließen, wenn gegen uns konspiriert wird. Wer auch immer Umsturzpläne hegt, sollte wissen, dass er es mit der Justiz, der Verfassung und der zivil-militärischen Macht zu tun bekommt.“

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/amerika/82282-tag-vor-zweiter-amtszeit-venezuelas-maduro-warnt-umsturzversuch/

