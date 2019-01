#OskarLafontaine zum Abzug der #USA aus Syrien: „Es ist nur noch zum Weinen, wenn die westliche Staatengemeinschaft befürchtet, der Terrorismus würde zunehmen, wenn die USA ihre Truppen aus #Syrien abziehen. Umgekehrt wird ein Schuh draus.“ #Trump #Aufstehen #WuerdestattWaffen pic.twitter.com/5yPfiKePH1 — Aufstehen (@aufstehen_de) January 10, 2019

