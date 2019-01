Da die USA mit dem Abzug aus Syrien Schwierigkeiten haben, sollte der Prozess mit Iran und Russland koordiniert werden. So soll verhindert werden, dass „Terroristen“ diese Räume einnehmen, schlug der türkische Außenminister nach gescheiterten Verhandlungen mit den USA vor.

„Die Vereinigten Staaten hatten gewisse Schwierigkeiten mit dem Prozess des Rückzugs der Truppen aus Syrien“, sagte der türkische Spitzendiplomat Mevlüt Çavuşoğlu am Mittwoch.

https://de.rt.com/1rg1

