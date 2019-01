„Integrity Initiative“ – Kopf der deutsche Zelle meldet sich zu Wort (Sputniknews)

„Integrity Initiative“ – Kopf der deutsche Zelle meldet sich zu Wort (und blamiert sich …)

Armin Siebert, 09.01.2019

Auch an Tag Fünf nach den Leaks zum britischen antirussischen Geheimprogramm „Integrity Initiative“ herrscht in den deutschen Leitmedien dazu Schweigen im Walde. Dabei wird gerade eine Deutsche Zelle mit namhaften Journalisten aufgebaut. Eine davon hat sich nun geäußert. Und auch der Kopf der Zelle hat sich zu einer Reaktion hinreißen lassen.

Der Politologe Hannes Adomeit ist Kopf der deutschen Zelle des britischen Thinktank-Programms „Integrity Initiative“, dessen Aufgabe es sein soll, antirussische Kräfte in Medien und Expertenkreisen zu bündeln. Die Hackergruppe Anonymous hatte am 4.Januar einen Scan von Geheimdokumenten des britischen Datenprojekts „Integrity Initiative“ veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass im EU-Raum eine eigene Einheit für Desinformation tätig ist. Es handelt sich bei dem Leak um mehrere Dutzend Dokumente zur Tätigkeit dieser Geheiminitiative in Großbritannien und vielen anderen Ländern. Später wurde auch ein Zwischenbericht zur Bildung einer Deutschen Zelle („German Cluster“) der Initiative geleakt, der im deutschsprachigen Raum erstmals am 7. Januar von der Website „Nachdenkseiten“ analysiert wurde.

„Ich bin fest entschlossen, Rechtsschritte gegen Sie einzuleiten“

In den britischen Medien war Kit Klarenberg von Sputnik International der Erste, der den deutschen Zwischenbericht thematisierte. Klarenberg schrieb Adomeit und einige der in dem Zwischenbericht erwähnten Journalisten an und bat um Stellungnahmen. Adomeit schien sich seiner Sache so sicher zu sein, dass er sich zu einer Antwort hinreißen ließ. Er drohte unserem britischen Sputnik-Kollegen mit Anzeige und Gefängnis.

