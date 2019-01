Die kommende entsetzliche Zerstörung des „karibischen Beckens“ von Thierry Meyssan (Voltaire.net)

Obwohl Präsident Trump den Rückzug der US-Kampftruppen aus dem „Erweiterten Nahen Osten“ angekündigt hat, verfolgt das Pentagon weiterhin die Umsetzung des Rumsfeld-Cebrowski Plans. Es geht dieses Mal darum, die Staaten des „karibischen Beckens“ zu zerstören. Aber nicht so wie in den 1970er Jahren bezüglich des Sturzes pro-sowjetischer Regime, sondern jetzt hinsichtlich der Zerstörung aller regionalen staatlichen Strukturen, egal ob von politischen Gegnern oder Freunden. Thierry Meyssan beobachtet die Vorbereitung dieser neuen Serie von Kriegen.

http://www.voltairenet.org/article204655.html

