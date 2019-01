Ablehnung von Einmischung und Drohungen gegen die wiedergewählte Regierung Venezuelas! Socorro Gomes, Präsidentin des Weltfriedensrates

uspeacecouncil.org

8. Januar 2019

Die demokratischen und fortschrittlichen Kräfte beobachten die Vorgänge und prangern die endlose Abfolge von Erklärungen, Sanktionen und anderen beleidigenden Maßnahmen gegen die Bolivarische Republik Venezuela an. Im Einklang mit der imperialistischen Agenda der Vereinigten Staaten für Lateinamerika und für die Karibik, mit Ausnahme von Mexiko unter einer neuen Regierung, haben die Länder, aus denen sich die Lima-Gruppe zusammensetzt, dieses Mal erneut gegen Venezuela und folglich gegen Volk Venezuelas, seine Souveränität und seine Demokratie gewendet, und erklärt dass sie die Legitimität der Regierung des wiedergewählten Präsidenten Nicolás Maduro, der am 10. Januar eingeweiht wird, nicht anerkennen werden.

In ihrer Verachtung des demokratischen und legitimen Wahlprozesses, der von internationalen Beobachtern anerkannt wurde, wagte die Lima-Gruppe in ihrer Erklärung vom 4. Januar, von dem vom venezolanischen Volk wiedergewählten Präsidenten zu fordern, seine neue Amtszeit nicht anzutreten. Eine solche Arroganz ist inakzeptabel, vor allem in einer Region, die lange unter der direkten Einmischung der USA in die USA gelitten hat, in der die Menschen immer hart um Demokratie kämpfen mussten.

Regime-Veränderungsoperationen in verschiedenen Formen sind nichts weiter als Staatsstreiche, die die bürgerlichen und politischen Rechte der Bürger und die Souveränität der Nationen mit Füßen treten und regionale Stabilität sowie Respekt-, Kooperations- und Freundschaftsbeziehungen verhindern, die einen gerechten und souveränen Frieden festigen. Noch ungeheuerlicher ist, dass diese Methoden gerade unter dem Vorwand des Schutzes der Demokratie gefördert werden. Die bolivarianische Regierung hat eine lange Tradition populärer Konsultationspraktiken, die ihre Legitimität bestätigt und in den Ländern ihresgleichen sucht, deren Regierungen sich als demokratische Polizei auf dem Kontinent darstellen – beginnend mit den Regierungen von Kolumbien, Peru und Brasilien nach dem Staatsstreich von 2016 .

Der Weltfriedensrat hat seine Solidarität mit dem venezolanischen Volk bekräftigt, wenn es um die Einmischung von außen durch die Lima-Gruppe oder die Organisation Amerikanischer Staaten geht, die jedoch immer von den Führern der reaktionären und putschistischen Kräfte, den Vereinigten Staaten, koordiniert wird. Die Verteidigung der Souveränität Venezuelas ist wesentlich, um den Frieden auf dem Kontinent zu gewährleisten und die Bindungen zwischen Respekt und Freundschaft unter seinen Völkern zu stärken.

Wir beteiligen uns mit allen friedliebenden und freiheitsliebenden Kräften an der unwiderruflichen Unterstützung des Kampfes des venezolanischen Volkes um ihre Demokratie und der Überwindung der souveränen politischen und wirtschaftlichen Krise, die durch einen schweren medialen, wirtschaftlichen und politischen Krieg aufgebläht wird und zu Instabilität führt. und versucht, Polarisierung im Land zu initiieren. Wir sind sicher, dass das widerständige venezolanische Volk diese Bedrohung überwinden wird, aber wir bleiben wachsam, mobilisiert in Denunziation und in Solidarität mit ihrem Kampf!

Respekt für die Souveränität der Bolivarischen Republik Venezuela!

Nein zur Einmischung der Lima-Gruppe!

Für die Verteidigung des Friedens zwischen den Ländern Lateinamerikas und der Karibik!

https://uspeacecouncil.org/reject-interference-and-threats-against-the-re-elected-government-of-venezuela/

