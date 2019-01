Richard Grenell, US-amerikanischer Botschafter in Deutschland, gilt als Wortführer der Nord-Stream-2-Gegner. Laut „Handelsblatt“ lässt der Diplomat kaum eine Gelegenheit aus, das Bauvorhaben in der Ostsee zu kritisieren.

hier zum Artikel im Handelsblatt:

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ostseepipeline-usa-attackieren-spezialfirmen-von-nord-stream-2-bundesregierung-ist-alarmiert/23828402.html?ticket=ST-442140-WnaMgNTDyITeHIHHhSzm-ap6

